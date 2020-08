Soumaila Cissé a contacté sa famille par lettre

"Le CICR a remis à un membre de la famille de Monsieur Soumaïla Cissé des lettres de la part de ce dernier. Après de longs mois sans contact, pouvoir recevoir des nouvelles d'un être cher est d'un réconfort inestimable pour la famille", révèle un communique du CICR.



L'annonce de ces contacts entre le chef de l'opposition malienne et sa famille, restée sans nouvelles depuis des mois, survient quatre jours après la démission de son rival, le président Ibrahim Boubacar Keita, après son arrestation par les militaires au pouvoir au Mali depuis mardi.Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition malienne aux mains de ravisseurs depuis le 25 mars dernier, a pu entrer en contact avec sa famille via des lettres, selon le Comité internationale de la Croix Rouge



