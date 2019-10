Soupçons de détournement au Congo-B.: deux ONG portent plainte

Une plateforme d’ONG congolaises de défense des droits de l’homme et pour la démocratie a déposé plainte vendredi 11 octobre devant le procureur de la République pour que ce dernier se saisisse du dossier de Denis Christel Sassou Nguesso et de Claudia Sassou Nguesso, deux enfants du président congolais et parlementaires accusés par Global Witness d’avoir détourné plus de 70 millions du Trésor public congolais.



C’est peu avant midi vendredi que ces ONG ont déposé leur plainte au bureau du procureur de la République qui l’a enregistrée sous le numéro 2372. Elles veulent tout simplement obtenir la lumière sur les accusations de présumés détournements des deniers publics par les deux enfants du dirigeant congolais.



« Nous attendons simplement que notre justice se saisisse, pour qu’elle nous donne une suite pour qu'on puisse savoir si ces accusations de Global Witness sont justes ou infondées. C’est justement à la justice congolaise de donner son avis. Il s’agit de la justice congolaise. Nous qui sommes Congolais nous devons avoir plus d’informations. La voix légale c’est la justice congolaise. Nous avons donc utilisé ce droit qui est fondamental », a déclaré Jo Washington Ebina, un des initiateurs de cette plainte.



Cette plainte est tout sauf une provocation parce que le peuple congolais veut être édifié sur cette affaire, a-t-il commenté. « Lorsqu’au Congo les gens souffrent ce n’est pas une provocation. La misère est tellement grande : il y a des retraités qui ne sont pas payés ; des étudiants qui souffrent. Est-ce une provocation de demander la vérité ? Au contraire c’est une provocation de détourner des fonds publics », a encore dit M. Ebina.



En août dernier, ces ONG avaient exigé la levée de l’immunité parlementaire des députés Denis Christel et Claudia Sassou Nguesso sans obtenir gain de cause.