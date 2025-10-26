Soustraction de la CDC sur le code des marchés publics : le forum du justiciable parle de "danger" et invite à sa réintégration

Le Forum du justiciable monte au créneau contre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Son coordonnateur, Babacar Ba, a dénoncé ce dimanche dans l'émission « Face au Jury » la décision prise en 2017 de soustraire la CDC au Code des marchés publics, qu'il qualifie d'« énormité » menaçant la bonne gouvernance financière.



M. Ba a révélé avoir officiellement saisi le Premier ministre Ousmane Sonko le 22 octobre 2025 pour l'alerter sur cette situation qu’il juge périlleuse pour la transparence. Depuis 2017, une loi régissant la CDC lui permet de lancer ses marchés sans l'obligation de se conformer au Code national des marchés publics. L'institution est autorisée à créer sa propre commission interne pour définir ses règles de passation, laquelle est exclusivement composée de ses propres responsables.



« J’interpelle le Premier ministre Ousmane Sonko pour lui signifier que la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) avait été soustraite du Code des marchés publics depuis 2017. Du coup, si la CDC veut lancer un marché, elle n’a pas à se conformer aux codes des marchés publics », a expliqué Babacar Ba.



Il a souligné le « paradoxe et le danger » que représente cette exception pour une entité qui gère une « manne financière » colossale. « C’est que la CDC est une manne financière, l’argent qui entre à la CDC, les dépôts, les milliards, et malgré tout cela, accepter qu’elle ne soit pas régie par le Code des marchés publics, c’est un danger »,a lancé le coordonnateur du Forum du justiciable rappelant que cette exclusion avait déjà été dénoncée en 2017. Malgré des promesses de régularisation, le problème persiste depuis des années et doit être rectifié sans délai.



Babacar Ba a insisté sur le fait que l'institution, qui engage des milliards dans des investissements majeurs dans l'immobilier et les infrastructures, doit être soumise au même contrôle que les autres entités publiques. « La CDC effectue des investissements à coup de milliards, elle est dans l’immobilier et c’est des milliards, dans les infrastructures, et lance des marchés à coup de milliards. Donc, la CDC comme toutes les entités publiques doit se conformer aux codes qui régissent les marchés publics », a-t-il martelé.



Selon lui, l'interpellation du Premier ministre, en sa qualité de chef de l’administration, vise à obtenir une solution rapide afin de prévenir « la corruption et certaines pratiques » au sein de la CDC. Babacar Ba a également appelé le Directeur général de l’ARCOP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) à se saisir du dossier pour réintégrer la Caisse des Dépôts et Consignations dans le viseur du contrôle public.