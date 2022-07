Sri Lanka: trois candidats en lice pour le poste de président

Le Parlement sri-lankais a annoncé les noms des candidats à l'élection présidentielle : le président par intérim Ranil Wickremesinghe sera opposé à l'ancien ministre de l'Education Dullas Alahapperuma, soutenu par l'opposition, et au candidat de gauche Anura Dissanayake.



Le vote, à bulletin secret, aura lieu demain mercredi. Quelques minutes avant l'ouverture officielle des candidatures, le principal dirigeant de l'opposition, Sajith Premadasa, s'est retiré de la présidentielle en faveur de Dullas Alahapperuma, dissident du parti au pouvoir.



«Pour le plus grand bien de mon pays que j'aime et du peuple que je chéris», mon parti soutiendra Dullas Alahapperuma pour remplacer Gotabaya Rajapaksa qui a démissionné la semaine dernière, a-t-il tweeté.