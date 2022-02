Sud du Sénégal: le Collectif des Cadres Casamançais recommande le renforcement de la surveillance des forêts

Le Collectif des Cadres Casamançais (CCC), dans un communiqué, a regretté profondément les derniers événements malheureux intervenus en Casamance qui ont entraîné la mort de soldats sénégalais, des victimes blessées et des militaires sénégalais faits prisonniers par des personnes se réclamant du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MFDC). Le CCC s’est par la suite réjoui de la libération le lundi 14 février dernier, des sept militaires et remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette libération, et ce, dans l'intérêt bien compris des populations soucieuses de vivre en paix dans un Sénégal uni et prospère.



Selon ce Collectif, le conflit sénégalais en Casamance connaît une accalmie depuis quelques années grâce aux efforts des uns et des autres. Ces efforts, note-t-il, doivent être poursuivis avec détermination.



Le CCC exhorte l’État du Sénégal à maintenir son option pour aboutir à une résolution politique du conflit et par conséquent, à continuer les négociations avec tous ceux qui en manifestent le désir.



En ce qui concerne le trafic de bois, à l'origine du récent regain de tension à la frontière avec la Gambie, le CCC recommande le renforcement de la surveillance des forêts casamançaises pour faire cesser la coupe de bois. Le CCC, tient à réaffirmer encore une fois, son attachement à l'intégrité du Territoire sénégalais, qui est un et indivisible. Dans cet ordre d'idées, le CCC appuie fortement Monsieur le président de la République, qui n'a cessé d'affirmer sans ambiguïté, fidèle en cela à son serment, que tout est négociable sauf la partition du pays.