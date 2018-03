Suivez en DIRECT le délibéré procès Khalifa Sall

7h 55 : Les journalistes sont bloqués devant les portes de la salle 4 par les forces de sécurité. Motif invoqué : derniers réglages



7h 23 : Le maire de Grand Yoff Madiop Diop, présent sur les lieux depuis 06 heures, pense que le juge Lamotte va dire le droit que le maire de Dakar Khalifa Sall sera libéré



7h 00: Khalifa Sall et ses co-accusés viennent d’arriver au Tribunal régional hors classe de Dakar à bord d’une fourgonnette. Une centaine de gendarmes déjà en place. Il y a un dispositif de sécurité impressionnant et il faut montrer patte blanche avant d’entrer dans le temple de Thémis.



6heures 52: Cheikh Tidiane Guete partisans de Khalifa résident à la Medina se confie à PressAfrik « nous sommes la depuis 23 heures 27 . Nous ne pouvons pas dormir tout en sachant que notre leader à besoin de nous. Nous sommes confiant que notre leader khalifa Sall va bénéficier d'un non lieu afin de poursuivre ses admissions pour la présidentielle de 2019.

Ramatoulaye Mbengue conseillère municipale à la Medina enchaine : « Par rapport à la situation nous sommes vraiment confiants entre ce qui se passe entre Khalifa Sall et ses souteneurs. Nous sommes tous là. Sympathisants et souteneur. Nous avons gardé le même étant depuis le début du procès à aujourd'hui. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous avons confiance à la justice Sénégalaise. Et nous espérons que le droit sera dit incha Allah



6 heures 30: A Rebeuss tout est calme pas l'ombre des forces de l'ordre. Devant la porte du palais de justice de Dakar, les partisans du maire de Dakar sont déjà en place. Certains vêtus de blanc.



Certains auraient passé la nuit sur place afin selon eux de déjouer le dispositif de sécurité. «Nous sommes là depuis 23 heures pour ne rien rater et être aux avants postes », a déclaré un groupe de jeunes.



