Suivez en DIRECT le meeting des 25 ans du PUR

Le Parti pour l’Unité et le Rassemblement (PUR) célèbre ce dimanche 18 février, son quart de siècle d’existence au Sénégal. Tous les militants et sympathisants de cette formation politique dirigée par Serigne Moustapha Sy, se sont donnés rendez-vous au Stade Amadou Barry de Guédiawaye. Suivez en direct cet événement qui sonne comme un meeting d’investiture à un an de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Regardez !

AYOBA FAYE

