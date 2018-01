Suivez en DIRECT le troisième jour du Procès Khalifa Sall et Cie

11h 30 : suspension de l'audience



... "M. le président je vous serais bien gré d’annuler la procédure qui est irrégulière, on vous a filé une patate chaude. Et ainsi vous ferez une main levée sur khalifa SALL et ses codétenus, vous avez l’obligation de relever cette justice qui est à genoux ", a conclu Me Khassimou Touré

... Décidément les avocats de la défense ne veulent pas aller dans le fond du dossier. Ils demandent purement et simplement l'annulation par le juge de la procédure

... Selon l'avocat de la défense, "une ordonnance de renvoi irrégulièrement dressée doit être sanctionnée par une annulation. En considération de toutes ces observations et des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, vous ne pouvez pas savoir en qualité de quoi vous jugez M. Khalifa Ababacar SALL. Que chacun prenne ses responsabilités "



11h 12 : Me Khassimou Touré de la défense demande au juge de se déclarer incompétent pour juger cette affaire Il invoque les articles 173, 370, 371, 372 du code de procédure





... Il conclue son argumentaire : "L’état ne peut prendre une décision à la place d’une collectivité locale, l’état n’a rien n’a voir dans ce dossier et dans le fonctionnement de la mairie"



... L'avocat se permet de railler un peu les représentants de l'Etat : "Ici l’état qui saisit c’est Bennoo Book Yakaar, l’Assemblée saisit c’est Bennoo Book Yakaar"



10h 47 : Me Moustapha Ndoye revient à la charge pour contester la constitution de partie civile de l'Etat : "On ne peut pas parler de détournement de deniers publics, car c’est un budget de la mairie. L’état a deux formes de contrôles sur le budget de la Ville de Dakar, il y’a contrôle de légalité fait par le préfet et le contrôle de régularité fait par la cour des comptes"





... Le juge Lamotte rappelle à l'ordre Me El Haj Diouf : "Me DIOUF n’oubliez pas votre rôle vous êtes partie civile, vous ne pouvez pas soutenir une exception de nullité"



... Coup pour coup, Me El Haj Diouf se lève et attaque Me Yérim Thiam : "M. le président c’est faux ce que dit Me Yérim THIAM car Me Doudou n’a pas parlé de fond"



10h05 : Me Yérim Thiam réagit au propos de Me Doudou Ndoye et l'accuse de faire entorse à la procédure : "M. le président n’acceptez pas ses exceptions car Me Doudou Ndoye est entré dans le fond du dossier"



... L'avocat se retourne pour faire face au juge Lamotte : "Ce qui a été fait dans ce dossier n’est pas conforme à la loi, ce n’est conforme à la constitution ce n’est pas finalement conforme aux droits de l’Homme. Je suis prêt à crier pour vous dire que la loi n’a pas été respectée. M. le président la loi ne vous permet de maintenir une minute de plus illégalement un détenu en violation de la loi



... Me Doudou Ndoye, décidément très en verve ce matin, charge le procureur de la République : "Le procureur de la république a utilisé des astuces de comportement, pour monter son dossier. Le procureur de la république doit exposer les faits, article 71 du CDP, ce qui n’a pas été fait"



... L'avocat pense qu'il n'y aura pas de débat de fond dans ce procès, car dit-il "M. Khalifa Ababacar SALL est illégalement détenu par violation de la constitution.

... Me Doudou Ndoye demande au juge de libérer tous les prévenus.

la justice a failli dans sa précipitation de vouloir coute que coute juger Khalifa SALL a commis des erreurs sur l’ordonnance de renvoi en ma qualité d’avocat de Madame Fatou Traoré je n’ai reçu aucune information de l’instruction.

M . le juge annulez l’ordonnance de renvoi et en le faisant vous libérez tout le monde car il n’y a pas eu instruction.

Me Doudou NDOYE je suis aussi devenu avocat de Khalifa Ababacar SALL depuis le 23 janvier 2018 en vertu de l’article 61 de la constitution qui dispose en son alinéa 2



... Ils (Fatou TRAORE, Yatma DIAW, Yaya BODIAN, Amadou Moctar DIOP) doivent être libérés après six mois de détention, ajoute-t-il

09h 45 : Me Doudou Ndoye de la défense invoque des incidences par les articles 45, 152, 153 du Code de procédure pénale et demande la libération provisoire de ses clients, car dit-il, « ce procès est parti pour être long des personnes poursuivis pour complicité de détournement de deniers publics »