Suivez en Direct : La réplique de l'Alliance pour la République à Ousmane Sonko

L'Alliance pour la République( APR) tient une conférence de presse ce lundi 10 novembre pour apporter la réplique au leader de Pastef, Ousmane Sonko. Le parti de Macky Sall compte répondre point par point aux accusations portées par Ousmane Sonko.
Autres articles
-
Présidentielle en Guinée-Bissau : le ministre de l’Intérieur salue « la fraternité » entre Dakar et Bissau et annonce l’ouverture d’un bureau de vote à Kolda
-
🔴DIRECT_ Badara Gadiaga obtient la liberté sous condition, plainte de Mame Mbaye Ndiaye si...
-
Journée des Forces armées : le Président Diomaye annonce la renégociation des accords de défense pour une "coopération équilibrée"
-
Axe Paris-Dakar : le député insoumis Aurélien Taché dépose un amendement pour annuler la dette du Sénégal
-
Suivez en Direct la Journée des Forces Armées 2025