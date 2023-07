Suivez en direct la conférence de presse de Benno Bokk Yakaar

Lors de son discours à la Nation du 3 juillet 2023, le Président de la République Son Excellence. Monsieur Macky Sall a annoncé sa décision de ne pas présenter sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette décision historique unanimement saluée au Sénégal, en Afrique et dans le Monde prouve encore une fois la stature d'Homme d'Etat de notre leader qui a fini de placer le Sénégal sur la rampe irréversible de l'émergence avec des institutions fortes garantes de la paix, la démocratie et la stabilité.

Il est bon de rappeler que c'est grâce à la première phase du PSE que la croissance moyenne est passée au Sénégal de 3.0% entre 2009 et 2013 à 6.6% entre 2014 et 2018. Pour rappel, en dépit du choc puissant de la COVID-19, notre pays avec une prévision de croissance de 10% en 2023, aura une croissance en progression de 7,8% en moyenne sur la période 2024-2026. De plus, de 2345 milliards en 2012, le budget national est passé en 2023 à 6 400 milliards avec une projection à 7 000 milliards en 2024. Il y a lieu de préciser que ce sont nos recettes qui financent à plus de 80% nos dépenses internes avec un déficit budgétaire de 5,5% du PIB et une inflation qui devrait se stabiliser à moins de 3% dans la période 2024-2026.

C'est dire qu'en 12 ans, la vision du Chef de l'Etat a permis un triplement du budget, une meilleure souveraineté budgétaire, une maitrise du déficit budgétaire et de l'inflation, gages d'une bonne santé des agrégats macroéconomiques. C'est cette rigueur, combinée à une meilleure mobilisation, ainsi qu'une juste allocation des ressources qui ont permis à notre pays de réussir cette révolution dans le domaine des infrastructures.

Aujourd'hui, c'est à la faveur de la vision du Président Macky Sall que sont livrés en quantité et qualité les autoroutes, routes, pistes, ponts, forages, centrales solaires, centrale éolienne, sphères ministérielles, universités, lycées, écoles, bus, rames de train, le TER, bientôt le BRT, les aérodromes régionaux, les avions d'Air Sénégal et des Forces de défense et de sécurité, les hôpitaux, centres, postes et cases de santé, les forages et châteaux d'eau, les engins et équipements agricoles, halieutiques et pastorales, bref, de toutes les infrastructures à finalité économique, sociale et sécuritaire. En vérité, le Président Macky Sall a transformé le Sénégal en profondeur et en un temps record.

Conformément à sa vision déclinée dans le PSE, les investissements dans les infrastructures n'ont pas empêché le renforcement des politiques sociales avec des concepts innovants et ambitieux tels que les bourses familiales, le PUMA, le PUDC, le PACASEN, PACASEN rural, PROMOVILLES, etc. C'est pourquoi le modèle sénégalais est devenu une référence mondiale.

A l'heure du bilan et des hommages, la TFR reviendra, dans le détail, à l'instar de tous les Sénégalais, pour apprécier les réalisations largement exceptionnelles du Président Macky Sall que même nos adversaires politiques les plus nihilistes reconnaissent et apprécient positivement sous cape. Nous espérons qu'ils pousseront ce qui leur reste d'élégance (s'il leur en reste vraiment) pour reconnaitre le bilan. L'action du Président Macky SALL a permis de juguler les tentatives combinées et synchronisées de déstabilisation de notre pays par une coalition de forces occultes.

BAN BAN NANGU! Le Président Macky Sall est une fierté africaine et mondiale, de par son leadership, son travail de pacification dans la sous-région, ainsi que son plaidoyer et ses actions pour l'Afrique qu'il a pu repositionner de façon stratégique dans la résolution des conflits, notamment avec les incertitudes nées de la crise russo- ukrainienne.

C'est au vu de l'immensité de l'action du Président Macky Sall que la Task Force Républicaine invite les responsables de l'APR à plus de discipline et de cohésion afin de continuer la seule ceuvre qui vaille, à savoir le PSE. L'heure n'est pas aux échappées solitaires utopiques, mais à l'Alliance de toutes les sensibilités pour l'intérêt supérieur de la République. Dans un contexte sous-régional d'instabilité exacerbée par les enjeux géopolitiques liés aux ressources pétrolières et gazières de notre pays, mettre en avant des intérêts crypto-personnels ne relèverait pas d'une posture républicaine.

Le SEN de l'APR et la conférence des leaders de BBY, conscients des enjeux, se sont inscrits dans une dynamique élégante d'unité et d'écoute du Président Macky Sall. Cette posture de dignité et de patriotisme doit pousser chacun d'entre nous à taire ses ambitions égoïstes pour faire prévaloir, quel que soit le choix, la conduite de la trajectoire actuelle de développement de notre pays dans la paix, la stabilité, l'équité, l'intégrité territoriale et l'inclusion. La Task Force Républicaine s'inscrit dans cette même posture de dignité et reste à l'écoute du Président de la République pour ceuvrer exclusivement dans le sens de la victoire du candidat de la Coalition.

La TFR exhorte les camarades du parti, de BBY et de l'ensemble de la majorité présidentielle à ceuvrer dans cette direction pour ensemble, autour du candidat choisi, garantir par la voie des urnes, au soir du 25 février 20244 la continuité du PSE jusqu'à son terme au grand bénéfice des populations.

Fait à Dakar le Jeudi 13 Juillet 2023 La TFR de l'APR

