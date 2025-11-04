SuperLiga serbe : un membre du staff de Radnički 1923 décède en plein match

Après l’évacuation de Žižović, la rencontre avait brièvement repris, mais la nouvelle de son décès est tombée avant le début de la seconde période. « Notre club a perdu non seulement un grand technicien, mais surtout un homme bon, qui par son savoir, son énergie et sa noblesse ont laissé une marque profonde dans le cœur de tous ceux qui l’ont connu », a écrit le club serbe dans un communiqué publié sur Facebook. Profondément touchés, les joueurs des deux équipes sont revenus sur la pelouse en larmes. Face à la gravité de la situation, l’arbitre a décidé d’interrompre définitivement le match, alors que Radnički menait 2-0.