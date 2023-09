Suppression du poste de Premier ministre : Macky Sall n'était pas satisfait du travail de Boun Dione (Madiambal Diagne)

Le journaliste Madiambal Diagne, très proche du chef de l'Etat, a fait savoir que le président Macky Sall avait supprimé le poste de Premier ministre en 2019, du fait qu'il n'était pas satisfait du travail de l'occupant Mohammed Boun Abdallah Dione. D'où selon lui, l'impossibilité qu'il soit choisi comme candidat de la coalition au pouvoir à la présidentielle de 2024.



« Si le Président a fait revenir le poste de Premier ministre pourquoi il n'a pas fait appel à Mohammed Dione. Il a fait appel à Amadou Bâ. S'il était content de Mohammed Dione il aurait pu repenser à lui. Il ne l'a pas fait c'est parce que justement il (Macky Sall) considérait que l'impulsion ou la coordination de l'action gouvernementale qu'il attendait par rapport à ses ambitions politiques ne pouvaient plus être assurées par Mohammed Dione », a révélé le journaliste, lors de l'émission Grand Jury de la RFM.



Madiambal Diagne a affirmé qu'en un moment, les relations entre les deux hommes étaient pas du tout bonnes. « J'ai dit dans mon livre (qui sera publié lundi) qu'il n'était pas question que Macky Sall choisisse Mohammed Dione comme candidat de BBY. Il y a eu des moments d'amour et de désamour. Et ils se sont quittés sur des moments de désamour ...».