Suppression ville de Dakar: Aliou Sall soutient Oumar Gueye et appelle à dépassionner le débat

Le débat soulevé après la sortie du ministre des Collectivités territoriales et porte-parole du gouvernement annonçant la disparition des 5 villes notamment celle de Dakar en vue de la 2e phase de l’Acte III de la décentralisation, « est teinté de beaucoup de nostalgie ». C’est du moins l’avis du président de l’Association des maires du Sénégal et par ailleurs maire de la ville de Guédiawaye, une localité de la banlieue dakaroise qui soutient la position d'Oumar Gueye.



« Aujourd’hui, qu’on le vaille ou non il y a nécessité d'appliquer cette réforme», a déclaré Aliou Sall. Qui a jouté : « S’il est mentionné sur votre bulletin de naissance ‘ né à Dakar’, sachez que vous êtes un grand privilégié parce que depuis 2014, cette mention n’existe plus », a d’entré souligné le jeune frère du président de la République. Rappelant qu’avec « l’Acte III de la décentralisation, les compétences en matière d’état-civil, ont été complétement transférées vers les communes. Donc, la mention : né à Dakar, à Guédiawaye, Rufisque ou à Thiès, elle n’existe plus depuis 2014 ».



Réagissant sur le débat de la disparition de la ville de Dakar, l'invité du Grand Jury de ce dimanche sur la Rfm a estimé que : « Ce débat est beaucoup teinté de nostalgie. On parle de disparition de la ville de Dakar, comme s’il s’agissait de prendre des bulldozers, de raser l’hôtel de ville, de raser les services de la ville. C’est un débat qui est devenu trop passionnant. Mais moi, je pense qu’il y a moyen de débattre sereinement pour qu'on puisse arriver à une réforme de la réforme puisque c'est de cela qu'il s'agit ».



Le maire de la ville de Guédiawaye à tenu à préciser que conformément au Code général des collectivités territoriales, « la ville existe bel et bien comme collectivité territoriale, mais c’est une collectivité subjuguée, c’est-à-dire qu’elle peut ne pas exister au titre de l’Acte II de la décentralisation ».



Il explique : « Dans l’article 1er dudit code, il est dit que les collectivités locales maintenant collectivités territoriales, sont le département et la commune. Plus loin, il est dit qu’une ville peut être créée pour regrouper plusieurs communes-là quelque part où il y a une certaine continuité urbaine et où ces communes ont un certain nombre de critères de convergence permettant de mutualiser un certain nombre de compétences ».



Par conséquent, a conclu Aliou Sall, « cette façon de s'agripper sur le concept de maire, sur l'appellation de maire ou de ville est plus de la passion que de la raison ».