Surpopulation carcérale en France : un nouveau record historique frôlant les 90 000 détenus au 1ᵉʳ juillet

Les prisons françaises ont franchi un nouveau sommet critique au 1ᵉʳ juillet 2026 en enregistrant 89 446 personnes incarcérées, selon les données officielles publiées ce vendredi par le ministère de la Justice. Face à cette surpopulation chronique, le nombre de matelas posés directement au sol explose de plus de 35 % en un an.



En l'espace de 12 mois, rapporte l’AFP, la population pénitentiaire s'est alourdie de 617 détenus supplémentaires, marquant une progression de +5,3 %. Cette trajectoire accentue le fossé capacitaire des établissements pénitentiaires français : au 1ᵉʳ juillet, le parc ne comptait que 63 289 places opérationnelles (une hausse marginale de +1,2 % sur un an).



Conséquence directe de cet encombrement des cellules, les conditions de détention continuent de se dégrader. Faute de lits disponibles, 7 890 personnes écrouées en sont réduites à dormir sur un matelas posé à même le sol, une situation en bond spectaculaire de +35,4 % par rapport à la même période en 2025.