Syrie: six militaires tués le 26 août dans une frappe israélienne selon la télévision d'État

Six militaires syriens ont été tués dans une frappe israélienne près de la capitale Damas le 26 août, a indiqué ce mercredi 27 août la télévision d'État syrienne, dans un nouveau bilan de cette attaque. Depuis qu'une coalition islamiste a renversé Bachar el-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes sur le pays avec lequel il est techniquement en état de guerre, tout en amorçant un dialogue avec les nouvelles autorités. «Six membres de l'armée syrienne ont été tués par des frappes de drones de l'occupation israélienne» qui ont visé la région de Kesweh, à l'ouest de Damas, a rapporté la télévision.



Un responsable du ministère de la Défense avait indiqué le 26 août à l'AFP, sous couvert d'anonymat, qu'un drone israélien avait visé l'un des bâtiments militaires de la 44e division de l'armée syrienne à Kesweh, faisant alors état d'au moins trois militaires tués. L'armée israélienne n'a pas confirmé ces frappes.



Le matin du 26 août, un homme a par ailleurs été tué, selon l'agence de presse officielle syrienne Sana, dans une frappe israélienne sur une maison du village de Tarnaja, sur le plateau syrien du Golan (sud), dont une partie est occupée et annexée par Israël. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné cette attaque.