TAS raconte la bourde de Farba Senghor au Comité des ministres de l'Asecna en 2007 à Libreville

Thierno Alassane ne s'est pas seulement attaqué au régime actuel par rapport à la gestion du pétrole dans son livre intitulé "Le protocole de l'Elysée ". Le journal "Source A" de ce 21 août relate que Farba Senghor aussi n'a pas échappé aux griffes de l'ancien représentant du Sénégal à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna).



Revenant sur son cauchemar avec l'ancien collaborateur de Me Abdoulaye Wade, Thierno Alassane Sall informe que "Farba Senghor, surnommé l'élément hors du commun, était un de ces ministres que le président Abdoulaye Wade avait décidé d'infliger au Sénégal pour lui faire expier quelques crimes connus de lui seul. Ministre de l'Agriculture, son incompétence avait éclaboussé le Sénégal des profondeurs et poussé à la résignation sinon à l'exil les techniciens d'un département qui disposait de l'une des plus fortes concentrations de cadres du pays".



"Je n'oublierai jamais le cauchemar vécu à ses côtés au Comité des ministres de tutelle de l'Asecna tenu en juillet 2007 à Libreville, au Gabon. Farba Senghor était venu avec un agenda qu'il livra, avec le sens de la finesse et de la diplomatie qui le caractérisent à ses pairs ébahis: 'vous obtempérez à nos requêtes ou le Sénégal pourrait quitter l'Agence' ", a révélé l'ancien ministre de l'Energie sous le régime de Macky Sall. À en croire Thierno Alassane Sall, ce jour-la les homologues du ministre d'alors, inquiets, n'ont pas manqué de se demander si c'était bien un ministre, de surcroît un ministre sénégalais qui leur parlait sur ce ton, en ces termes : "Est-ce bien un ministre qui nous parle comme cela ? De surcroît un Sénégalais ? ".