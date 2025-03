TOLAC 2025 : des athlètes sénégalais en lice, la compétition est prévue du 06 au 08 mars

L'équipe nationale du Sénégal de lutte sera au rendez-vous de la treizième édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO (TOLAC) 2025 qui aura lieu à Abuja (Nigeria).



Les deux catégories de poids seront réservées aux filles (66 kg et 76 kg). Les garçons vont en découdre dans la catégorie des 86 kg, 100 kg et 120 kg. Les athlètes sénégalais qui seront en lice sont : Safietou Goudiaby (66 kg), Siny Bargny (86 kg), Tony Jr (100 kg), et Ngagne Sène (120 kg).



Le directeur technique national Khalifa Sow et le président de la commission des arbitres Sitor Ndour ont foulé le sol nigérian depuis dimanche dernier.



Pour rappel, le Sénégal a remporté six fois le tournoi de la CEDEAO appelé TOLAC.