Tabaski 2019 : Idrissa Seck souhaite un pardon pour ses offenses

Le président du parti Rewmi a présenté ses meilleurs vœux à tout le peuple sénégalais à l’occasion de la fête de l’Eid-El Kabir communément appelée Tabaski, célébrée pour ce lundi 12 août 2019. Après avoir sacrifié à la prière de Tabaski à la mosquée de Moussanté, sise à Thiès, une région située à 70 km à l'est de Dakar, Idrissa Seck n’a pas manqué de formuler des prières pour le pays.



« Je présente mes vœux à l'ensemble du peuple sénégalais et souhaite un pardon pour mes offenses. Mes premières pensées vont à ceux qui sont écartés de la fête par la maladie, la privation de liberté ou l'absence de moyens matériels », déclare-t-il à sa sortie de la Mosquée.



Le président du Conseil départemental de Thiès d’ajouter : « Je prie également pour que nous ayons un excellent hivernage, que les redressements économiques puissent profiter à tous et que les fêtes futures soient plus belles que celles de cette année ».