Tabaski 2022 : Macky Sall appelle les acteurs de la crise en Ukraine à trouver "un accord de paix"

Après avoir rendu grâce à Allah en ce jour de Tabaski, le chef de l’Etat qui s’est adressé à la Umma islamique du Sénégal, a appelé d’emblée, les Sénégalais à ne pas oublier la présence de la Covid-19 et à prendre les précaution.



Il a, par la suite, prié pour la paix dans le monde évoquant ainsi la guerre en Ukraine qui a entrainé des conséquences socio-économiques et dont le Sénégal n’est pas épargné. « Je voudrais aussi prier pour la paix dans le monde, la paix en Ukraine. Parce que cette guerre est entrain de créer des situations dramatiques dans le monde. Des conséquences économiques et sociales sans précédent. Donc, tout traitement porté aux conséquences de la guerre ne sera qu’un traitement, a postériori, nous devons tout faire, et la communauté nationale et internationale doit se mobiliser », a-t-il déclaré.



Non sans invité les « deux présidents : Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ainsi que tous les chefs d’Etat des pays acteurs de cette crise de privilégier la désescalade et d’arriver à un accord de paix qui permettent au monde d’éviter les souffrances que nous vivons présentement à travers la planète ».