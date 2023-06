Takeoff : son meurtrier vient d'être inculpé

Le mois de novembre 2022 a été un moment sombre pour les fans de Migos. Et pour cause, Takeoff a perdu la vie de manière tragique. Quelques mois après sa triste disparition, la justice vient de rendre son verdict. Gentsu vous en dit plus. Après avoir changé le hip-hop grâce à leurs tubes, les membres de Migos ont annoncé leur séparation.



Takeoff et Quavo ont même choisi de former un duo. Toutefois, les fans espéraient malgré tout une réconciliation entre les trois rappeurs. Cela n’aura finalement jamais lieu puisque Takeoff a perdu la vie en novembre dernier après une after-party qui a mal tourné. Son oncle Quavo était présent.



"Dans ce dur moment, la séparation entre les membres de Migos est une réalité. Nous ne pourrons plus jamais retrouver notre unité musicale et cela me brise le cœur. Takeoff était un talent exceptionnel et son départ tragique a marqué la fin d'une ère pour nous." Quavo



D’ailleurs, Quavo a mis du temps avant de prendre la parole à ce sujet. Et si certains pensaient que la peine allait peut-être rabibocher l’ex de Saweetie et Offset, il n’en est rien. En effet, le rappeur n’a pas hésité à clasher le mari de Cardi B après avoir découvert son tatouage dans le dos en hommage à Takeoff.

"Je ne peux pas croire qu'Offset se permette de se tatouer en l'honneur de Takeoff alors qu'il ne s'est jamais vraiment soucié de lui de son vivant. C'est un manque de respect total." - Quavo.



Takeoff : le responsable de sa disparition vient d’être inculpé Quelques jours après le terrible événement, l’autopsie de Takeoff a été rendue publique. Ainsi, il a été dévoilé qu’il a été touché deux fois. Une enquête a été ouverte et le présumé responsable de cet acte a été arrêté un mois après les faits. Il s’agit d’un certain Patrick Xavier Clark âgé de 33 ans à Houston au Texas. Un mois plus tard, l’individu a finalement été libéré et a payé sa caution fixée à 1 million de dollars. De quoi choquer les fans mais également les proches du jeune homme disparu.



"Apprendre que l'homme responsable de la mort de Takeoff a été libéré sous caution est une insulte à sa mémoire. Nous demandons que justice soit rendue et que cet individu soit tenu responsable de ses actes." - Déclaration officielle de la famille de Takeoff.



Il y a quelques heures de cela, un nouveau rebondissement est survenu dans cette affaire. En effet, Patrick Xavier Clark a finalement été inculpé pour son acte. Reste à savoir quelle sera la peine que va lui donner la justice. En tout cas, cette nouvelle n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui se sont sentis soulagés en apprenant que l’affaire était toujours en cours et que son acte n’allait pas rester impuni. Pour le moment, ni Offset ni Quavo n’ont pris la parole à ce sujet mais cela ne saurait tarder.



"Nous sommes soulagés de voir que la justice progresse dans l'affaire de la disparition tragique de Takeoff. Nous attendons avec impatience que l'individu responsable soit traduit en justice et que sa culpabilité soit établie." - Déclaration officielle des fans de Migos.