Tchad: La junior mauritanienne Star Oil rachète le réseau de distribution de Total Tchad

Selon des informations de Confidentiel Afrique, bien sourcées par des milieux très au parfum du dossier à NDjaména, il est annoncé la cession du réseau de distribution de TOTAL TCHAD, leader du marché à la junior pétrolière mauritanienne Star Oil. L’acte de cession est intervenu courant juillet 2023, renseignent des sources concordantes à Confidentiel Afrique.



Dans le sillage de cette grosse opération d’acquisition, nos sources renseignent qu’une délégation de Star Oil conduite par son PDG, l’entrepreneur Tijani Ben Al Hussein a séjourné à NDjaména aux côtés des responsables de premier rang de TOTAL TCHAD afin d’informer les autorités compétentes tchadiennes du succès de la cession dont le Président de la République, le Premier ministre, le ministère de tutelle en parfaite synergie avec tous les partenaires historiques et stratégiques du marché.



Les autorités tchadiennes ont bien accueilli et fort apprécié cette opération d’acquisition qui concrétise le dynamisme et le professionnalisme de Star Oil qui compte jouer sa partition dans la croissance et création de richesses dans le secteur des hydrocarbures, apportant de la plus-value en termes d’expertise, de savoir-faire et de sa politique innovante dite RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).



L’entrée de Star Oil sur le marché de la distribution de produits et services pétroliers au Tchad confirme ses sérieuses ambitions d’accompagner et de contribuer de façon significative aux efforts de développement de l’État. Une grosse prouesse réalisée par la junior mauritanienne après avoir il ya seulement quelques mois racheté l’intégralité des actifs de TOTAL Energies NIGER. Pour l’instant, aucune information n’a filtré sur le montant de la transaction.



Confidentiel Afrique révélait en exclusivité la généreuse bouffée d’oxygène de Star Oil dans la mise à disposition en carburant courant avril 2022 à la plate-forme aéroportuaire Blaise Diagne (Sénégal) en proie à une pénurie de kérosène, au moment où les majors n’en voulaient pas fournir. Présente dans 8 pays dans la région ouest-africaine, Star Oil poursuit inexorablement son ancrage panafricain, dévouée à la cause de l’intégration économique des pays où elle opère.



Source: Confidentiel Afrique