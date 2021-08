Tchad: Mahamat Idriss Déby appelle les groupes politico-militaires à revenir au dialogue national

Dans son discours donné à l'occasion de la fête nationale tchadienne mardi soir 10 août, le président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a lancé « un appel pressant aux groupes politico-militaires de reconsidérer leur position et revenir nous retrouver pour une impulsion collective ». Une main tendue importante alors que l'agenda reste inchangé et que les efforts de médiation et de facilitation se poursuivent.

RFI

