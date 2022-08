Tchad: Ndjamena vit dans la crainte de nouvelles fortes pluies

Au quartier el-Gazas, les habitants vivent les pieds dans l’eau. Tongs en main et pantalon retroussé, Haroune arpente les rues inondées. « On n'arrive pas à rouler ! C'est impossible, l'eau dépasse les genoux », commente-t-il. Sa maison aussi est dans l’eau. Il a dû évacuer sa famille. « S'il y a d'autres pluies, la maison va tomber. On est dans le risque », lâche Haroune.



Dans la quartier, les habitants s’organisent, craignant de nouvelles pluies. Ibrahim Souleymane scrute le ciel, inquiet : « Il y a des nuages, c'est sûr qu'il va pleuvoir d'ici au soir. L'eau va encore augmenter et détruire tous les quartiers. Là, on est en train de faire sortir l'eau avec la pompe... »



Un peu plus loin, Ahmat, lui, a fait appel aux jeunes du quartier. Son objectif : barricader sa boutique pour éviter que l’eau n’y entre. « On amène des bennes remplies de sable, de sacs... On a besoin de tout compacter pour éviter les gros risques. Vous voyez, les fissures de la maison ? Elle risque aussi de s'écrouler. On se débrouille, on ne peut pas croiser les bras et attendre », explique-t-il.



À Ndjamena, au moins 17 000 personnes ont été affectées par les inondations depuis le début de la saison des pluies, selon les Nations unies.