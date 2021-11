Tchad: indignation des catholiques après l’agression d’un prêtre par des militaires

Mercredi 3 novembre, le curé de la paroisse Bienheureux-Isidore-Bakandja dans le 9ème arrondissement, a été agressé par des militaires. Dans une note rendue publique, l’archevêque de la capitale, monseigneur Edmond Djitangar parle d'intolérance et de mépris. Depuis, d'autres corporations et associations catholiques ont réagi. Dans un communiqué du 10 novembre, l'Union des cadres chrétiens du Tchad condamne cette agression et dénonce le silence du gouvernement.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">