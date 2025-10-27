Tchad : les avocats de Masra réclament sa liberté pour une raison médicale

Les avocats de l'ex-Premier ministre du Tchad et opposant emprisonné Succès Masra ont déposé le 13 octobre 2025 une demande de libération provisoire de leur client pour des raisons médicales. Ils ont également demandé une autorisation de quitter le territoire afin qu'il bénéficie de soins à l'étranger : des demandes restées sans réponse.

