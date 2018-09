Tchad: les bombardements au Tibesti ne touchent pas que les rebelles

C’est un convoi de véhicules se rendant à un mariage entre Miski et Yebibo, près de la frontière libyenne, qui a été bombardé ce samedi par l’aviation tchadienne. Selon des sources locales, le bombardement a causé une dizaine de blessés. Depuis la mi-août, les autorités tchadiennes ont entrepris de sécuriser l’extrême nord du pays qui a été attaqué le 11 août dernier par le mouvement rebelle baptisé CCMSR.



Pas de bilan



L’attaque, dont le bilan n’a toujours pas été établi, a provoqué un électrochoc chez les autorités qui ont décidé de vider cette partie du territoire où de nombreux orpailleurs se mêlent aux insurgés.



Nombreux trafics



Un premier bombardement a eu lieu mi-août au lendemain de l’attaque contre la localité de Miski, sans faire de gros dégâts. Le nord du Tchad, zone désertique et peu peuplée, est propice à de nombreux trafics entre le Tchad, le Soudan, le Niger et la Libye. Plusieurs groupes rebelles tchadiens sont présents dans cette région et tentent de survivre grâce au mercenariat et à divers trafics.