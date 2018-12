Tchad: les inquiétudes des retournés de Gaoui

Grand Reportage nous conduit aujourd'hui à Ndjamena au Tchad. Depuis plusieurs décennies, plus de 100 000 Tchadiens se sont installés en Centrafrique voisine, mais la crise qui a ébranlé ce pays fin 2013 a poussé des milliers d'entre eux à rentrer chez eux. On les appelle d'ailleurs «les retournés». Ces Tchadiens sont revenus grâce aux convois de rapatriement routiers et aériens, mis en place par les autorités tchadiennes. Près de 5 000 d'entre eux ont été installés sur le site de Gaoui, à Ndjamena, une solution présentée comme provisoire en 2014, et qui s'est pérennisée depuis. La crise économique qui frappe le Tchad depuis 2014, et la chute des cours du pétrole n'a pas épargné ces populations qui vont devoir quitter le site puisque le gouvernement a décidé de le fermer en octobre 2018.