Tchad: toujours pas de date pour les élections législatives

La communication du président de la Commission électorale nationale indépendante avait pour objectif de rassurer les sceptiques qui ne croient pas que les législatives et locales auront lieu en 2019.



Depuis son installation il y a deux mois, la Céni n’a pas chômé indique son président, Kodi Mahamat. « Nous avons composé notre bureau, un budget de fonctionnement a été élaboré, un état des lieux exhaustif a été réalisé. La prochaine activité majeure est la mise en place du démembrement de la Céni sur l’ensemble du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger ».



Mais l’organe en charge des élections n’a pas toutes les cartes en main.



L’adoption du code électoral révisé par exemple dépend du gouvernement et du Parlement. C’est pourquoi, Kodi Mahamat appelle chaque acteur à jouer pleinement son rôle. « Nous invitons chaque partie prenante au processus à jouer sa partition pour une adéquation entre les proclamations politiques et les actes concrets, par rapport au respect des échéances que l’opinion appelle de tous ses vœux.



Nous avons la grande ambition de réussir l’organisation dans les meilleurs délais, des élections législatives ».



Malgré l’optimiste du président de la Céni, de nombreux acteurs politiques estiment que raisonnablement, il n’y aura pas d’élections sérieusement organisées en 2019.