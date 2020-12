Tchad: une marche des Transformateurs dispersée

Tôt ce samedi matin, un important dispositif policier a été déployé autour du siège des Transformateurs. Au bout d’un moment, la police s’est retiré dans les rues adjacentes. Et la centaine de personnes qui quittait le siège a été stoppé quelques dizaines mètres plus loin par des tirs de grenades lacrymogènes.



Le président des Transformateurs, Succès Masra, extrait de la manifestation par son service d’ordre, ne comprend pas l’interdiction qui le vise :



« Pendant que le président actuel est en campagne, nous autres n'aurions même pas le droit d'exprimer des idées contraires et offrir à la nation un choix. Si tel est le cas, qu'est-ce qu'on offre au peuple tchadien ? »



Selon le porte-parole de la police, la manifestation n’était pas autorisée. « Toutes les manifestations, quelque soit leur nature, sont réglementées par des textes pendant cette période d'urgence sanitaire. Pire, les organisateurs de la manifestation ont mobilisé des jeunes dans les différents quartiers ce matin pour siffler. Cela constitue pour nous un trouble à l'ordre public », explique le commissaire Paul Manga.



Le leader des Transformateurs Succès Masra est exclu de la course à la présidentielle d’avril 2021 en raison de la limite d'âge prévue par la nouvelle Constitution... fixé à 40 ans. Succès Masra n'en a que 38. Ses partisans ont indiqué qu’ils organiseront des manifestations de résistance pacifique pour obliger le pouvoir à ouvrir le jeu politique.