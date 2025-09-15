Tchouaméni avant Real Madrid-OM : « Marseille est une superbe équipe, capable de nous poser des problèmes »

Aurélien Tchouaméni a estimé lundi que l'OM, que le Real Madrid affronte mardi (19h00 GMT) en Ligue des champions, était « une superbe équipe », capable de « poser des problèmes » aux Madrilènes. La prudence est grande du côté des Merengues.



L'OM retrouve enfin la Ligue des champions, mardi Et ce sera face au club le plus titré de la compétition, le Real Madrid, au Santiago Bernabeu. Autant dire un sacré morceau. « On sait que ça sera un match très exigeant, contre un bon rival. Mais on doit jouer à notre niveau pour gagner parce qu'on espère commencer la compétition de la meilleure façon possible », a déclaré Aurélien Tchouaméni en conférence de presse.



« Marseille est une superbe équipe. En tant que Français, je le sais parfaitement. Ils vont nous poser des problèmes mais ça dépend de nous. On doit jouer à notre niveau pour faire en sorte de gagner ce match », a-t-il ajouté.



« Je ne sais pas si tous les Espagnols le savent mais il y a beaucoup d'engouement autour de l'OM. J'ai eu beaucoup d'appels pour avoir des places. On a hâte en tant que Français et 'Madridista' de commencer cette compétition contre l'OM », a encore raconté Tchouaméni.



« Je me souviens de mes matches contre l'OM avec Bordeaux et Monaco. Ça a toujours été des matches qu'on cochait. J'aurais bien aimé jouer là-bas, aussi. Il y a une ferveur exceptionnelle », a conclu le milieu de terrain des Bleus.





Avec AFP