Télécoms: les chiffres d'Orange baissent au 1er trimestre, Free décolle

Le secteur de la téléphonie mobile au Sénégal connait une concurrence sans précédent, si l'on se réfère aux chiffres livrés par l'Autorité de régulation des télécommunication et des Postes sur le premier trimestre 2021. Les trois grandes compagnies (Orange, Free, Expresso) se livrent une une bataille sans merci. Et dans ce jeu, c'est plutôt l'opérateur Free qui est en train d'en tirer plus de bénéfices et de parts de marché. Même si Orange reste le leader incontesté.



Côté internet, Orange a vu sa part de marché baisser de 64,1% à 62,7%. Free est, lui, passé de 25,7% à 26,5%. Expresso est derrière avec une part de marché qui est tout de même passée de 10% à 10,6%.



Pour l’internet mobile plus précisément, Free a enregistré, là aussi, une hausse durant la période. L’opérateur a enregistré 27,1% durant la période, contre 26,2% en fin décembre. Orange a vu ses parts reculer de 63,4% à 61,9%. Là aussi Expresso est à la traîne avec 10,8% contre 10,9% à la fin de l’année dernière.



Globalement, la part de marché de Orange, leader dans le secteur s’est établie à 55,03 % au terme des trois premiers mois de l’année, contre 55,53% à la fin de l’an dernier. Free a vu ses parts croître de 25,51% en décembre à 26,33% en fin mars. Expresso quant à lui, a reculé de 18,96% à 18,64%, selon les statistiques livrées par l'Artp.