Temps d’antennes : Mountaga Cissé décortique les nombres de vues des candidats à l’élection présidentielle

Très prisées ces derniers moments, les statistiques pimentent la campagne électorale. Même le nombre de vues d’une vidéo n’est pas anodin. Le journaliste et formateur, Mountaga Cissé offre chaque jour aux internautes les statistiques du nombres de vues des temps d’antenne de chaque candidat. Invité à l’émission MidiKeng de PressAfriKTVhd, il a expliqué : «En fait, ma méthode consiste à évaluer le nombre de vues 24 heures après la publication de la vidéo. A partir de 19h10, je consulte tous les statistiques des candidats qui avaient passés la veille (un jour après) et je ne les recompterai pas le lendemain. C’est sur cette base que je l’ai classe».



Il a ajouté : «J’ai un outil qui me permet de visualiser le nombre de fois qu’un internaute a regardé la vidéo, s’il est en âge de voter ou si la vidéo lui a été proposée sur publicité. Je saurais déceler tous ces aspects. Par exemple, souvent ce sont les mêmes internautes qui regardent les vidéos de Diomaye, Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy ou les spots publicitaires de la candidate, Anta Babacar Ngom».



M. Cissé a précisé qu’il ne s’agit aucunement d’un sondage politique mais plutôt «des données réels et factuels» qui démontrent la popularité des candidats. «C’est juste pour voir l’intérêt des internautes par rapport aux différents candidats. Un internaute peut même regarder plusieurs candidats, donc c’est relatif. Mais je pense, les résultats de l’élection ne devraient pas être loin de ces statistiques. Soit l’électeur est indécis, est contre ou a déjà choisi son candidat, surtout avec le nombre de personnes qui cliquent sur «j’aime».



En huit jours de campagnes, Mountaga Cissé a relèvé que le candidat Bassirou Diomaye Faye a devancé ses poursuivants avec ses 500 mille vues, suivi de Cheikh Tidiane Dièye avec 250 mille vue et Habib Sy qui ferme la marche avec 220 mille vues. Le candidat de Benno, Amadou Ba arrive 4ème avec 150 mille vues. Une étude «approfondie» de Cissé qui alerte qu’elle ne serait pas un outil d’influence au vote. «Ce n’est pas l’objectif d’influencer. Mais il faut savoir qu’il y a 4 à 5 candidats qui ont une chance de remporter les élections. Ce sont juste des données réels auxquels montrant les Sénégalais s’intéressent plus aux candidats».



Se basant sur les plateformes de la Radiotélévision Sénégalaise (RTS) par souci «d’équité et d’égalité», Mountaga Cissé a indiqué que «seule la liberté d’expression l’anime, bien que certains disent que je fasse partie dans telle ou telle entité politique».