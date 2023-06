Tennis: Iga Swiatek remporte son troisième Roland-Garros

La Polonaise de 22 ans, déjà lauréate à Paris en 2020 et 2022, a décroché son quatrième titre du Grand Chelem avec également l'US Open 2022. Muchova jouait à 26 ans sa première finale dans un tournoi majeur.



Muchova, grande surprise de la quinzaine

« C’est incroyable, merci à tous. Ces trois semaines ont été incroyables ici à Paris. Félicitations Iga, à toi et à ton équipe. Merci à tous ceux qui sont autour de nous ici, à tous les bénévoles. Merci pour votre énergie, je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça. Merci à mon équipe », a déclaré avec émotion Karolina Muchova sur France 2. La Tchèque aura bousculé Iga Swiatek comme personne dans ce tournoi.



« On savait que ce serait compliqué. J’ai aimé la variété de tes coups et j’espère que l’on aura d’autres finales ensemble. Ce n’est pas facile de gagner ici. Je suis très contente, merci à tous. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues de Pologne, j’ai senti leur amour. Roland-Garros, c’est l’endroit que je préfère sur tout le circuit », a répliqué la numéro 1 mondiale avant de soulever son trophée.



Grande surprise de la quinzaine, Muchova, 43e mondiale avant le tournoi, jouait à 26 ans sa première finale dans un tournoi majeur. Iga Swiatek n'a jamais été battue en finale de Grand Chelem, même si elle a été poussée dans ses retranchements par la joueuse tchèque.



Elle va consolider lundi sa place de numéro 1 mondiale, qu'elle occupera pour la 63e semaine d'affilée. Swiatek avait accédé au sommet de la hiérarchie féminine le 4 avril 2022 après le départ à la retraite d'Ashleigh Barty. Elle devient par ailleurs la plus jeune joueuse depuis Monica Seles (1990, 1991, 1992) à conserver son titre à Roland-Garros.



La Polonaise est également la troisième joueuse de l'ère Open (1968) à remporter ses quatre premières finales de Grand Chelem, après Monica Seles et Naomi Osaka. Seule Serena Williams était plus jeune lorsqu'elle a remporté son quatrième Majeur, à l'US Open 2002.