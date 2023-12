Tennis: Nadal de retour en janvier pour un dernier tour de piste

Blessures

Rendez-vous avec Paris

"Après une année sans compétition, il est temps de revenir. Ce sera à Brisbane dans la première semaine de janvier", a déclaré l'ancien N.1 mondial, âgé de 37 ans, dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux.Le "taureau de Manacor" va donc lancer son dernier tour de piste lors de ce tournoi ATP 250, préparatoire à l'Open d'Australie.C'est précisément lors du Majeur australien qu'il a disputé son dernier match, le 18 janvier dernier, battu en trois sets par l'Américain Mackenzie McDonald au deuxième tour, diminué par une blessure à la hanche.Retombé à la 663e place mondiale après près d'un an sans jouer, le gaucher avait dit en mai dernier face à la presse qu'il ne méritait pas "de finir comme ça". L'extrait figure dans la vidéo mise en ligne vendredi.Le joueur, opéré à deux reprises depuis janvier, a indiqué à plusieurs reprises ces derniers mois que la saison 2024 serait sa dernière.Nadal tentera de revenir au plus haut niveau rapidement en vue du tournoi du Grand Chelem organisé à Melbourne, où il s'est imposé à deux reprises, en 2009 et 2022.Dans la course aux trophées, il est désormais distancé au nombre de titres en Grand chelem par Novak Djokovic. Durant son absence, le N.1 mondial serbe en a ajouté deux à sa collection et culmine désormais à 24, deux de plus que lui.Mais Nadal, qui souffre depuis des années du syndrome de Müller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se caractérise par la déformation d'un des os du pied, dit observer avec beaucoup de distance cette chasse aux records à laquelle il a longtemps participé avec Djokovic et Roger Federer."Je pense que Novak vit cela d'une manière plus intense que je ne le fais", affirmait-il en septembre. L'Espagnol avait déjà connu une saison 2021 minée par une blessure au pied, et s'était fait éliminer par Djokovic en demi-finale à Roland-Garros, visiblement diminué.L'année suivante, il avait retrouvé le chemin de la victoire sur la terre battue parisienne, mais avait dû avoir recours à un traitement par radiofréquence pour anesthésier sa douleur au pied."Je ne gagnerai pas plus de tournois du Grand chelem que Djokovic mais j'aurai la chance de m'amuser à nouveau", expliquait-il mi-novembre. Il devrait surtout viser un retour en forme pour son tournoi favori sur la terre battue de Roland-Garros, où il s'est imposé 14 fois."Mais l'idée n'est pas de revenir pour gagner Roland-Garros ou l'Open d'Australie. Que les gens ne soient pas surpris, tout cela est bien loin, je suis conscient des difficultés que je rencontre", expliquait-il en septembre dernier, au moment d'évoquer son potentiel retour sur les courts.Il y retrouvera de vieilles connaissances comme le Russe Daniil Medvedev, battu en finale de l'Open d'Australie 2022, et pourra aussi se mesurer à la génération montante incarnée par son jeune compatriote espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial, son successeur annoncé mais pas encore sacré Porte d'Auteuil.Au-delà de la quête de trophées, Nadal cherchera surtout à vivre une saison sans blessures, récurrentes ces dernières années. "Nous savons que la douleur ne disparaîtra jamais, mais j'ai fait un grand pas en avant", assurait-il il y a deux semaines."Jusqu'à maintenant, je ne savais pas si je pourrais rejouer au tennis un jour, et maintenant je pense sincèrement que ce sera le cas", estimait-il alors. Le détenteur du nombre de titres à Roland-Garros retrouvera donc bien sa raquette à Brisbane, du 31 décembre au 7 janvier prochain.L'homme aux 92 titres devrait vivre une dernière saison intense, marquée par les quatre tournois majeurs, ainsi que par le rendez-vous parisien des Jeux olympiques, où il a remporté l'or à Pékin en 2008 en simple et à Rio en 2016 en double.La compétition se déroulera cette fois dans son jardin de Roland-Garros où il pourrait dire adieu au public parisien de la plus belle des manière, à 38 ans.