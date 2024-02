Tension entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel : Alioune Tine entame une campagne de médiation pour une sortie de crise

Le président d’AfrikaJom Center déplore la crise entre l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle il a entamé une médiation pour l’apaisement. Alioune Tine annonce avoir déjà rencontré le président de la République et le président de l’Assemblée nationale. Il compte également s’entretenir avec les acteurs politiques avant de se rendre au Conseil constitutionnel.



« Une institution comme le Conseil constitutionnel. Une institution qui est là pour l’intérêt général, aucun parti politique, aucun groupe ne peut mettre et ne doit mettre la main sur cette institution. Nous vivons quand même le début d’une crise institutionnelle sérieuse et grave à tous les étages », a déclaré Alioune Tine sur les ondes de RFM.



Pour éviter au Sénégal cette crise institutionnelle, le fondateur du Think Thank Afrikajom Center a entamé une campagne de médiation pour l’apaisement.



« Nous sommes en train de parler à tout le monde aujourd’hui. Nous avons rencontré le président de l’Assemblée nationale, il nous a rassurés. Nous avons rencontré le président de la République (Macky Sall), aussi le discours qu’il nous a tenu nous a rassurés. Il a été très clair et ne regarde pas derrière. Il a fixé par décret la date de la présidentielle. Quand les gens sont venus voir le président de la République, il a été très clair. Une fois qu’une décision a été prise par le Conseil constitutionnel, on n’y revient pas », a fait savoir Alioune Tine.



Maintenant, dit-il, il y a des accusations. « Un juge a porté plainte, on a qu’à ouvrir une enquête à partir de ce moment-là ce n’est pas la peine de se précipiter ce n’est pas la peine de se battre. On va voir ce que l’enquête va donner. Nous avons demandé à rencontrer le PDS (Parti démocratique sénégalais), j’ai appelé M.Thiam (président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement), il doit me revenir. Nous allons rencontrer les gens de Benno Bokk Yakaar et les gens de Yewwi Askan Wi. Nous avons déjà écrit une lettre au président du Conseil constitutionnel pour aller le voir. C’est ça aussi le travail que nous devons faire. Ecouter tout le monde dans la sérénité dans le calme pour pouvoir faire les propositions les plus pertinentes », a annoncé le fondateur d’Afrikajom Center.