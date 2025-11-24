Tensions au sein de l’exécutif: « Sonko garde espoir de voir la situation évoluer positivement », confie Fadilou Keita

La tension politique entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko continue de faire réagir la classe politique sénégalaise. L’une des dernières réactions est celle du directeur général de la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC), Fadilou Kéita, par ailleurs cadre du Pastef (Parti au pouvoir).



Dans un message publié sur Facebook, ce lundi 24 novembre 2025, le responsable du Pastef a révélé que son leader Ousmane Sonko lui aurait confié qu’il «garde espoir de voir la situation actuelle évoluer positivement», à l’occasion de leur avant-dernière conversation.



Fadilou Kéita a néanmoins joué la carte de l’apaisement, face à la vague d’insultes de certains militants du Pastef contre le président Diomaye Faye (qu’ils accusent de trahison) et tous «les transhumants» de la coalition «Diomaye Président» supervisée par Aminata Touré. «Donnons-nous de la marge pour résorber nos divergences», a-t-il conseillé.



Avant cette sortie, dans la brouille au sein de l’exécutif, Fadilou Kéita avait choisi le camp d’Ousmane Sonko, invitant même le parti Pastef à «agir avec force et détermination pour préparer la candidature» du Premier ministre à la prochaine présidentielle prévue en 2029.



Le directeur général de la CDC avait aussi annoncé qu’Aminata Touré, qui bénéficie du soutien de Diomaye Faye, «devra faire face à ses responsabilités (judiciaires) de gré ou de force», en faisait allusion à un rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui aurait épinglé l’ancienne Première ministre.