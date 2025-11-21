Réseau social
Tensions au sommet de l’État : Mame Makhtar Guèye joue les médiateurs entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko
Mame Makhtar Guèye, vice-président de l’ONG islamique Jamra, a entrepris une médiation entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, dans un contexte de tensions politiques au sommet de l’État.
 
Ce vendredi 21 novembre 2025, il a été reçu par Aminata Touré, Superviseur général de la Coalition « Diomaye Président ». Mame Makhtar Guèye indique qu'il a également pris contact avec l’entourage du Premier ministre, notamment Malick Gackou, en vue d’organiser une rencontre avec Ousmane Sonko, leader de PASTEF-Les Patriotes.
 
 
Moussa Ndongo

Vendredi 21 Novembre 2025 - 23:16


