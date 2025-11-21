Tensions au sommet de l’État : Mame Makhtar Guèye joue les médiateurs entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Ce vendredi 21 novembre 2025, il a été reçu par Aminata Touré, Superviseur général de la Coalition « Diomaye Président ». Mame Makhtar Guèye indique qu'il a également pris contact avec l’entourage du Premier ministre, notamment Malick Gackou, en vue d’organiser une rencontre avec Ousmane Sonko, leader de PASTEF-Les Patriotes.

Mame Makhtar Guèye, vice-président de l’ONG islamique Jamra, a entrepris une médiation entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, dans un contexte de tensions politiques au sommet de l’État.