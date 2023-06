Tensions politiques: les vérités crues d'une collaboratrice du Premier ministre (Opinion)

#kebetu Mamy Toure

Monsieur le Premier Ministre,

J’ai connu la belle expérience de servir mon pays sous votre autorité. De vous je garde un homme bon, juste et travailleur.



Aujourd’hui votre peuple se meurt sous le poids de l’injustice et du mépris. Nos jeunes tenaillés par le désespoir choisissent la contestation et la rue devient le cimetière de leur désillusion… pourtant ce qui cassent et crient leur colère aiment ce pays du plus profond de leur âme. Ceux qu’on a armés pour les tuer ont fait de l’engagement sous le drapeau le sacerdoce de leur vie. Aucun d’entre eux ne veut même secrètement voir le Sénégal sombrer…

Ces crimes fratricides sont la résultante de jeux de pouvoir répugnants et Indignes de notre société.



Si les notions de Ngor, de Kersa et de jom avaient encore un sens pour nous, neufs jeunes vies humaines perdues vainement ne seraient point considérées comme une faible minorité.

Si nous n’avions pas cessé de nous considérer mutuellement comme des Nawlé on ne parlerait pas d’étrangers à la solde d’un désir inextinguible de conquête du pouvoir par la rue…

Ces déclarations sont celles de Ministres du Gouvernement que vous dirigez et Vous en premier savait pour ne pas reprendre un autre de vos Ministres qu’ils mentent et que tous, nous savons qu’ils mentent…



Monsieur le Premier ministre, voilà tout le mépris de ceux de votre camp que nous autres citoyens du Sénégal ne supportons plus et voilà la seule raison de la révolte qui jaillit de nos cœurs pour s’exprimer dans la rue….



Je ne vous apprends rien de nouveau. Je sais que vous avez une claire conscience de la situation et d’ailleurs ce n’est plus le temps de l’analyse, ni même de la discussion, mais celui de la RESPONSABILITÉ !



Pendant plusieurs mois, les Sénégalais, même ceux qui ne vous connaissent qu’à travers la télé ont entretenu le désir secret de vous voir leur offrir une issue à cette situation que tous, nous savions mortifère. Les Sénégalais ont prié pour que vous nous meniez paisiblement vers un nouveau paradigme, altruiste et respectueux de nos valeurs ancestrales.



La joie qui a accueilli votre nomination au Poste de Premier Ministre était celle de la délivrance. Disions-nous alors et en chœur, Alhamdoulilahi Amadou BA est un homme de mesure….

Je ne fais point vos éloges, j’ai toujours essayé de me démarquer des laudateurs… je ne parle que très rarement d’ailleurs. Je voudrais juste vous rappeler l’espérance que vous inspiriez aux Sénégalais et vous dire, mon cher Patron, vous ne pouvez pas demeurer complice des sévices exercés sur votre peuple pour continuer à arborer difficilement le manteau de Premier Ministre mal taillé, avec lequel vous apparaissez toujours en mauvaise posture et mal à l’aise.

Votre loyauté, vous la devez au Sénégal qui allègrement a déployé l’échelle de la réussite sous vos pieds…



Regardez vos RESPONSABILITÉS à leur juste mesure et dites au Président de la République qu’il n’a pas le droit ! Ce ne serait point lui être déloyal.

Néné Coumba TOURÉ.