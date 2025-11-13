Tensions présumées entre Diomaye et Sonko : la porte-parole du gouvernement réagit

À la suite de rumeurs persistantes d’une brouille entre le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, la porte-parole du gouvernement et membre du Parti Pastef, Marie Rose Faye, est intervenue publiquement. Son message, publié après le Conseil des ministres de mercredi, vise à apaiser les craintes d’une instabilité au sommet de l’État.



Dans sa déclaration, Mme Faye a affirmé son attachement indéfectible à l’idéal qui les unit : « Mon devoir est de continuer à protéger jusqu’à la dernière énergie ce pourquoi nous nous sommes ensemble battus, en gardant autant que possible ma fraternité pour mes frères et sœurs de parti ».



Elle est revenue sur son parcours commun avec les deux figures du parti : « Quand j’ai adhéré à ce parti magique qu’est le PASTEF, je ne connaissais ni Ousmane Sonko, ni Bassirou Diomaye Faye. Mais je les ai côtoyés, j’ai travaillé avec eux, j’ai appris à les connaître, j’ai grandi et mûri avec eux dans la joie comme dans la douleur. »



Aujourd’hui, a-t-elle estimé, « le rêve que nous avons partagé, pour lequel nous sommes devenus plus qu’une famille, est une réalité ».



Face aux risques de tensions, elle se présente en gardienne de l’unité : « En tant que membre de cette famille, mon devoir moral et ma conscience me dicteront toujours de rassembler plutôt que de séparer, tant que l’espoir est permis ».



Elle a conclu son message par une note personnelle et spirituelle, en wolof et en français : « Seetuma ci ngistal, seetuma ci jërëjëf, seetuma ci yaa baax » (Je ne regarde pas la position, je ne regarde pas les remerciements, je ne regarde que le bien commun), a-t-elle souligné.



Avant de soclure en formulant des prières pour les deux "frères" : « Je prie pour vous, mes deux chers grands frères. Je prie de toutes mes forces pour que Dieu éclaire vos chemins et vos cœurs afin que LE PROJET vive de plus belle, ndax Senegaal moo ko jar » (parce que le Sénégal le mérite).