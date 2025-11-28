Téra-Meeting du 08 novembre : l’événement répondait "à une nécessité de clarification" politique, avoue Sonko

Moins de deux (02) mois après le "Téra-meeting" du Pastef (pouvoir) qui a mobilisé des milliers de personnes le 08 novembre, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a avoué ce vendredi que l’événement répondait à "une nécessité de clarification" politique, au cours d’une séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale.



Dans sa déclaration, Ousmane Sonko reconnaît "maintenant (que) les choses sont claires", d’autant plus qu’il a "posé des actes" qui ont poussé à "la clarification" politique.



Pour rappel, après le "Téra-Meeting", le Président Diomaye a nommé Aminata Touré en qualité de superviseure générale de la coalition "Diomaye Président", contre l’avis d’Ousmane Sonko, qui lui préférait Aida Mbodji. Dans un communiqué, le Pastef, tout en questionnant la légitimité du Président à procéder à des nominations, avait récusé l’ancienne Première ministre, avec qui le parti dit ne pas partager les mêmes valeurs.



Depuis lors, la mouvance présidentielle semble diviser en deux (02) blocs, avec certains acteurs qui ont choisi de rester au Pastef, pendant que "Diomaye Président" continue de tisser sa toile.



Dans la suite de son intervention, le Premier ministre s’est cependant voulu rassurant, en ce qui concerne sa relation avec le Président Diomaye Faye. "Tous ceux qui croient qu’il existe des problèmes insurmontables se trompent. Il n’y a que la paix entre nous, On part travailler ensemble, on mange ensemble, il n’y a aucun problème. Mais chacun peut avoir sa vision concernant la politique. Concernant l’Etat, on est plus soudés quand il s’agit du travail", a-t-il clarifié.