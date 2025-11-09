Tera Meeting du Pastef : Alioune Tine dénonce les attaques de Ousmane Sonko contre la justice

Alioune Tine, fondateur de Africajom Center, a réagi au discours du Premier ministre Ousmane Sonko, tenu hier samedi au stade Leopold Sedar Senghor. Dans un post sur X (anciennement Twitter), le membre de la société civile a déclaré que « Ousmane attaque trop et rend hommage ou reconnait rarement le merite de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui ». D’après lui, la façon récurrente dont le leader du Pastef attaque « pose un problème de reconnaissance de la séparation des pouvoirs qui est au fondement de l'etat de droit et de La République ».



Néanmoins, il reconnaît le talent exceptionnel qu’à Sonko en matière de mobilisation politique: « Il sait parler aux jeunes des réseaux sociaux, jeunes de la géneration Z, dont certains le considère comme leur idole . Certains ne sont même pas de Pastef mais filme toutes ses activités, et le considère comme le héros politique d'un nouveau récit ».