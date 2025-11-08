Téra Meeting : la ferveur monte à Dakar avant le grand rassemblement de Pastef

C’est le jour J du Téra Meeting annoncé pour ce samedi 8 novembre sur l’esplanade du stade Léopold Sédar Senghor, par le leader du parti Pastef Ousmane Sonko. Depuis hier vendredi dans la soirée, les bus transportant les militants du Pastef convergent vers Dakar en provenance de toutes les régions du pays. Nombreux sont ceux qui ont passé la nuit sur place, dormant à la belle étoile dans une ambiance de ferveur militante.



Le site du rassemblement offre un spectacle déjà bien organisé : des tentes érigées, des chaises soigneusement alignées, des tapis déroulés et des banderoles à l’effigie d’Ousmane Sonko couvrent une grande partie du parking du stade. Un présidium décoré aux couleurs nationales complète le décor.