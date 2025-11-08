Tera Meeting : le parking du Stade Léopold Senghor plein à craquer avant l’arrivée de Sonko

Ousmane Sonko, leader de Pastef, est attendu ce samedi 8 novembre au parking du stade Léopold Sédar Senghor où il organise un “Tera meeting”. Sur place, des centaines de militants ont déjà investi les lieux dans une ambiance festive : sifflets, t-shirts, brassards et animations rythment l’attente. Des barrières de sécurité ont été dressées pour canaliser la foule.
Le parking est bondé à quelques minutes du début de la manifestation, prévue de 16h à 21h. Ousmane Sonko devrait faire son entrée aux alentours de 17 heures.
Le président de Pastef annonce une rencontre axée sur l’État, son fonctionnement et la gouvernance depuis l’arrivée de son parti au pouvoir.
Selon lui, le meeting permettra d’aborder en profondeur les rouages de l’État, ce qui marche, ce qui pose problème, ainsi que la ligne politique et l’action de Pastef. Il promet une “déclaration de vérité et de transparence”.
