Tera meeting : Sonko invite ses militants à nettoyer le parking du stade Léopold Sédar Senghor ce dimanche

En marge de son message précédant le Tera meeting prévu ce samedi 8 novembre, Ousmane Sonko a appelé les Dakarois à une mobilisation citoyenne ce dimanche pour nettoyer le parking du stade Léopold Sédar Senghor.
Le leader de Pastef a insisté sur le sens de responsabilité civique et le respect des lieux : « Après le rassemblement, je demande à chacun de rentrer calmement. Mais pour préserver la salubrité, j’invite les militants de la région de Dakar à revenir dimanche pour nettoyer le site », a-t-il déclaré.
