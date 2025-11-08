Tera meeting au Stade Léopold Senghor : Orange annonce une saturation de son réseau

À l'occasion du Tera Meeting organisé au parking du Stade Léopold Sédar Senghor, ce samedi 8 novembre, l'opérateur Orange dit observer un “trafic mobile exceptionnel, largement supérieur aux volumes habituels dans la zone”.

Sur sa page Facebook, l’entreprise explique que ses équipes techniques avaient anticipé l’événement en renforçant les capacités du réseau pour garantir la meilleure qualité de service possible.

Cependant, Orange précise que le “nombre de connexions très supérieur à ce qui était anticipé provoque des saturations.”

L'opérateur indique que des “moyens supplémentaires sont en train d’être déployés pour une meilleure fluidité des communications”.

“Nos équipes restent mobilisées”, ajoute Orange, qui promet de communiquer davantage au fur et à mesure des avancées.