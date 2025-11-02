Téra-meeting du 8 novembre : Abdou Mbow tacle Sonko et réclame des actions concrètes

Abdou Mbow, député et membre de l’Alliance pour la République (ancien parti au pouvoir), s'est interrogé sur l'opportunité d'un « Téra meeting » annoncé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, le 8 novembre prochain. L'invité de l’émission Jury du Dimanche (JDD), sur Iradio, de ce dimanche 02 novembre, a critiqué l'initiative. Pour lui, le gouvernement devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes quotidiens des Sénégalais plutôt que sur des rassemblements politiques coûteux.



L’élu a insisté sur la nécessité de mesures concrètes en matière de lutte contre la vie chère, de création d'emplois pour les jeunes, et de baisse des coûts de l'électricité et de l'eau. Pour lui, la mission du pouvoir en place : « c'est de trouver des solutions pour le Sénégal, c'est de trouver des solutions pour les Sénégalais. Ils doivent trouver du travail aux jeunes. Ils doivent travailler à tout faire pour que la vie chère puisse être un mauvais souvenir, travailler pour que l'électricité, l'eau puisse être diminuée parce que l'eau, on a augmenté à cause des taxes de leurs lois qu'ils ont votées ».

​

Abdou Mbow, visiblement irrité par le choix de l'organisation d'un meeting, s'est interrogé : « Ils n'ont pas à organiser de marches. [...] Des meetings. Pourquoi ? Pour prendre l'argent des Sénégalais pour faire du n'importe quoi », a-t-il martelé.



​L'invité du JDD a également rappelé la double casquette de Ousmane Sonko, à la fois chef du gouvernement et leader de son parti politique. « Le Premier ministre est président d'un parti politique, mais c'est le Premier ministre. C'est son parti qui a le pouvoir. Donc son parti doit l'aider à régler les problèmes des Sénégalais, mais pas à organiser des meetings pour insulter les gens », a-t-il conclu.



Pour lui, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République( FDR) « ne peut pas ne pas participer » aux initiatives visant à « abréger les difficultés des populations ». Abdou Mbow inscrit l'action de l'opposition dans la perspective d'une alternance en 2029, estimant que c'est la seule voie pour mettre fin aux souffrances des citoyens.

​

La journée du 8 novembre s'annonce ainsi comme un moment de vérité politique, où la mobilisation citoyenne et la réactivité du gouvernement face aux préoccupations sociales seront au cœur des enjeux.