Terrorisme: le Portugal va fournir une aide logistique au Mozambique

Dès janvier prochain, des militaires portugais se rendront au Mozambique pour mettre en place un programme de formation destinée à l’armée mozambicaine. Les brigades d’intervention rapide, les forces de contrôle aérien et la défense contre les cyberattaques sont concernées par cette formation.



Le Portugal a répondu favorablement dès l’été dernier à l’appel à l’aide lancé par Maputo aux prises avec un groupe terroriste affilié à Daech, al-Shabab. Ce groupe tente de contrôler la région de Cabo Delgadoconvoitée pour ses énormes richesses en hydrocarbures.





Joao Cravinho, le ministre de la Défense, qui se trouve actuellement à Maputo, souhaite établir un nouvel accord de coopération bilatérale de défense.



Lisbonne, qui va prendre la présidence de l’Union européenne en janvier prochain, veut mobiliser les Occidentaux sur la situation au Mozambique qui menace toute l’Afrique de l’Est, et souhaite même une intervention de l’ONU.



La terreur des islamistes a conduit au déplacement d’un demi-million de personnes qui survivent dans le plus grand dénuement et fait 2 000 morts en trois ans.