The Best 2022 : Dibu Martínez élu meilleur gardien de l’année

La traditionnelle cérémonie des FIFA-The Best envahissait ce lundi soir la salle Pleyel dans le quartier des Champs-Elysées à Paris, pour la septième édition de son histoire. L’occasion d’attribuer les trophées individuels aux acteurs du ballon rond, récompensant ainsi leur belle saison au cours de l’année 2022 écoulée. Dans la catégorie des meilleurs gardiens, trois portiers se disputaient le graal suprême : Emiliano Martínez (Aston Villa / Argentine), Thibaut Courtois (Real Madrid / Belgique) et enfin Yassine Bounou (Séville FC / Maroc). Et c’est finalement Martínez qui a été choisi par les médias, les sélectionneurs et les capitaines d’équipes nationales comme portier de l’année.



A 30 ans, celui qu’on surnomme «Dibu» a réalisé la meilleure saison de sa carrière, en grande partie marquée par sa victoire avec l’Argentine lors de la Coupe du Monde au Qatar, durant laquelle il a été l’auteur d’une compétition de haute qualité. Nommé meilleur gardien du Mondial, il s’est également révélé décisif durant la grande finale face à l’Equipe de France en arrêtant le face-à-face de l’attaquant français Randal Kolo Muani au cours des prolongations. Il a aussi repoussé deux tirs au but déterminants face aux Pays-Bas en quarts.