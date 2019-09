The Best - Van Dijk, Messi et Cristiano Ronaldo finalistes

La FIFA a dévoilé ce lundi les trois finalistes pour le prix The Best récompensant le meilleur joueur de l'année 2019 élu par la plus grande instance du football et ses votants. Bien évidemment, les trois derniers rescapés ne sont autres que Virgil Van Dijk, le roc de Liverpool et les deux mastodontes ayant dominé le football européen durant la dernière décennie : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.