Thiaroye : Un garçon de 2 ans échappe de peu à un sacrifice rituel

Un garçon âgé de 2 ans 4 mois a échappé de peu à un sacrifice rituel à Djeddah Thiaroye Kao. P.L.D, écrit le quotidien Les Echos, porté disparu depuis le jeudi 15 mars dernier, a été retrouvé le lendemain, dans un trou, pieds et mains ligotés et les yeux bandés.



L’enfant a été retrouvé par un jeune qui allait à l’école. Le garçon, intrigué par des cris il s’est mis à la recherche de leurs provenances, et découvre en fin de compte le gamin, ligoté et en pleurs. C’est alors qu’il a réussi à l’extirper du trou, avant d’alerter les riverains. Ces derniers qui ont débarqué en masse, on conduit l’enfant chez les limiers qui ont sitôt fait d’ouvrir une enquête.



Mais, chez les populations, des rumeurs insistantes sur des sacrifices rituels sont sur toutes les lèvres. Il faut dire que cette psychose est de plus en présentes chez les populations car, quelques jours auparavant, Fallou Diop, qui a eu moins de chance a été retrouvé tué et abandonné dans un sac en plastique, à Rufisque.